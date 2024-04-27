Полковник Дэвис: США не победят РФ, поскольку не «печатают» новых людей для ВСУ

«Итак, у нас есть вот этот большой пакет помощи на 61 миллиард долларов (для Украины. — Прим. ред.). Чего вы хотите добиться этим? Я хочу сказать, вы же не можете печатать людей, вы можете печатать деньги, давать их взаймы каждый день, но вопрос в том, что вы за эти деньги хотите получить?» — спросил эксперт.
Как отметил подполковник, Соединенные Штаты могут производить много оружия и финансировать боевые действия, но не способны обеспечить Киев обученным личным составом, который заменил бы погибших и раненых за два года военных ВСУ.
«Я не понимаю, как эта война может продолжаться. Она, скорее всего, подходит к концу, потому что экстренная помощь им нужна уже сейчас, а на подготовку операторов американского оружия нужны годы», — резюмировал аналитик.
Президент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов.