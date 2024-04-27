Полковник Дэвис: США не победят РФ, поскольку не «печатают» новых людей для ВСУ

«Итак, у нас есть вот этот большой пакет помощи на 61 миллиард долларов (для Украины. — Прим. ред.). Чего вы хотите добиться этим? Я хочу сказать, вы же не можете печатать людей, вы можете печатать деньги, давать их взаймы каждый день, но вопрос в том, что вы за эти деньги хотите получить?» — спросил эксперт.