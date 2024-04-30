Лавров прокомментировал проверки иностранцев после теракта в «Крокусе»

Ранее в МИД Таджикистана сообщили российскому послу в Душанбе Семену Григорьеву, что республика обеспокоена проблемами, с которыми в мпоследние несколько недель сталкиваются ее граждане при пересечении границы России. Позже представитель МИД России Мария Захарова отметила, что трудности с переходом сухопутной границы России и Казахстана иностранными гражданами связаны с повышением мер безопасности из-за сохранения террористической угрозы, возникшей после теракта в «Крокус Сити Холле».