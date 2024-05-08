Кремль усомнился в правдивости данных СБУ о покушении на Зеленского

Украинское издание «Страна» сообщило о задержании начальника одного из департаментов Управления госохраны полковника Андрея Гука по подозрению в передаче секретной информации по охраняемым лицам (в том числе о президенте), а также сотрудника УГО, которому вменяют пособничество Гуку. Издание отмечало, что Гук считается близким к начальнику управления госохраны Сергею Рудю. По сведениям источников «Страны», он планировал сделать полковника своим заместителем.