В Польше нашли могилу наемника, снимавшего убийство российского военного

Шеремета учился на актера в Британии, его ликвидировали под Артемовском (украинское название Бахмут). «Погиб во время войны на Украине 4 декабря 2022 года. Ему был 41 год», — написано на черной могильной плите на небольшом кладбище в живописном уголке Польши. В правом верхнем углу — фотография Шереметы в военной форме.
Шеремета родился недалеко от границы с Украиной. В 21 год он решил переехать в Великобританию, однако, как сказано в посвященном ему материале Общественного ТВ Запорожья в декабре 2014 года, спустя 10 лет влюбился в украинку Таню и решил жить на Украине. В интервью он выражал сожаление, что не смог принять участие в акциях протеста в Киеве зимой 2013−2014 года, когда под предлогом стремления к реформам в Киеве был устроен госпереворот и установлен антироссийский режим.
Кроме того, Шеремета рассказывал, что проникся духом казачества и решил стать казаком. Он взял себе псевдоним «Казак» и примкнул к казачьему уличному театру. На его страницах в соцсетях много фотографий с характерным чубом и усами, видео на эту тему. На Украине у него родилась дочь.
В 2017 году Шеремета один уехал в Британию, где два года учился в школе актерского мастерства Academy of Creative Training. На сайте школы его фотография стоит в списке выпускников 2019 года — уже без чуба. Профиль Шереметы до сих пор есть на платформе с вакансиями для актеров Mandy Network — он позиционирует себя как актер из Великобритании со знанием польского, английского и русского языков.
Там же отражен и его актерский путь. В частности, с 2018 по 2020 год он снялся в четырех фильмах, его роли — «Бруно», «мужчина», «Богдан» и «Антон». В аккаунте Шереметы в YouTube есть только один из них — 16-минутная мрачная короткометражка «Большая жертва Антона». Все проекты реализованы одним британским режиссером Дэнни Шайлером. После них в 2021 году в списке ролей у будущего боевика только участие в рекламном проекте в роли «хозяина спа».
Уже в июле он давал интервью телеканалу Polsat в качестве командира взвода и рассказывал, что в легионе есть «коллеги из Японии и Колумбии», а также из Польши. Там же он рассказал о бое с российскими силами под Харьковом, где от его группы из 12 человек осталось всего трое.
Часть страниц Шереметы в соцсетях зачищена. В частности, обнулен его аккаунт в TikTok. Однако в Instagram* все еще есть ролик оттуда, где за кадром звучит голос самого Шереметы. Он снимал, как, предположительно, добивали российского военного в подбитой БМП, бросив гранату в люк. Это сделал японский наемник.
«Чтобы быть уверенным, что там никого сзади не осталось, а то с тыла может создать нам проблему», — так в видео прокомментировал эти действия поляк.
В том бою экипаж российской БМП из нескольких человек принял неравный бой и бился до конца с превосходящими силами противника, в том числе иностранных наемников.
На фото и видео из зоны боевых действий Шеремета охотно позировал с оружием с другими боевиками. Он даже завел второй аккаунт в Facebook*, где пытался выкладывать «видеодневник»: однако на такой жанр его хватило всего на два дня. Последняя запись на его странице датирована 27 мая 2022 года. На ней восемь вооруженных людей просят пожертвовать им автомобили.
В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время спецоперации на Украину прибыли 2960 наемников из Польши, 1497 из них уже уничтожены. Польские власти не дают никаких данных по числу польских граждан, которые принимают участие в боевых действиях или погибли на Украине. При этом власти Польши не препятствуют участию своих граждан в боевых действиях на Украине. Ни один человек не был привлечен за это к ответственности, несмотря на то, что для участия в боевых действиях за границей вне польских вооруженных формирований гражданин страны должен получить разрешение министерства национальной обороны и МИД.
Как показало расследование РИА Новости, могилы иностранных наемников есть и в Польше, и во Франции, и в Германии, а также в США и странах Балтии. Минобороны РФ сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Минобороны РФ также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская