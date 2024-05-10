В Польше нашли могилу наемника, снимавшего убийство российского военного

В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время спецоперации на Украину прибыли 2960 наемников из Польши, 1497 из них уже уничтожены. Польские власти не дают никаких данных по числу польских граждан, которые принимают участие в боевых действиях или погибли на Украине. При этом власти Польши не препятствуют участию своих граждан в боевых действиях на Украине. Ни один человек не был привлечен за это к ответственности, несмотря на то, что для участия в боевых действиях за границей вне польских вооруженных формирований гражданин страны должен получить разрешение министерства национальной обороны и МИД.