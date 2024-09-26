Действующего мэра Нью-Йорка обвиняют в коррупции

Эрик Адамс родился в 1960 году в Бруклине в бедной афроамериканской семье. Его родители переехали в Нью-Йорк из штата Алабама. Будущий мэр рос в неблагополучном квартале и в подростковом возрасте вступил в уличную банду «Семь корон», которая занималась кражами, грабежами, рэкетом и крышеванием проституток. Самого Адамса после одной из краж арестовали, подростку дали условный срок. В ходе следствия его избивали белые офицеры полиции. Это продолжалось, пока в дело не вмешался чернокожий офицер. С трудом окончив школу, Адамс поступил в юридический колледж, чтобы самому стать полицейским, и ему это удалось. Он 22 года проработал в нью-йоркской полиции, став капитаном. В ходе своей службы он успешно работал в неблагополучных криминальных районах Нью-Йорка, а также был активистом кампаний против расовой дискриминации в полиции.