Действующего мэра Нью-Йорка обвиняют в коррупции

Вчера вечером сразу несколько крупных американских СМИ — The New York Times, CBS News и The Wall Street Journal — сообщили, что федеральные власти США уже в четверг предъявят обвинения в коррупции действующему мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу. СМИ ссылаются на свои источники, близкие к следствию и ФБР. Сообщается, что расследование велось несколько месяцев, в его рамках федералы изъяли средства связи и компьютеры у нескольких ближайших подчиненных мэра, включая двух заместителей. В домах некоторых чиновников также прошли обыски.