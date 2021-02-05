13:44 (мск), источник: Авто Mail.ru
В Думе разъяснили, как будет работать «гаражная амнистия»
Предполагается, что более 3,5 миллиона граждан смогут зарегистрировать и получить право на земельные участки, на которых возведены гаражи.
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В конце января законопроект о «гаражной амнистии» прошел первое чтение, сейчас он готовится ко второму. Под амнистию могут попасть тысячи гаражей, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса — до 30 декабря 2004 года.
В Госдуме отметили, что в основном это гаражи советского периода, которые люди получали от государства, организаций или как члены кооперативов.
По оценке властей, благодаря этому законопроекту более 3,5 миллионов граждан получат возможность зарегистрировать и получить право на использование земельных участков, на которых возведены гаражи.
Земельный участок можно будет получить до 1 января 2026 года. Но есть два важных условия.
По задумке, чтобы оформить право собственности на старый гараж, потребуется любой документ, подтверждающий факт владения: к примеру, справка об оплате коммунальных услуг, связанных с гаражом или договор о подключении гаража к сетям
«Любые документы, даже косвенные доказательства, будут приниматься. Я хочу подчеркнуть, что у нас аналогия по “дачной амнистии” есть, и как раз Росреестр и органы местного самоуправления принимали и принимают эти документы. Мы здесь ничего нового в отношении системы правовой и процедурной не делаем, она у нас уже отработана», — сказал председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Тем не менее, в Думе подчеркнули, что точные списки документов, которыми можно подтвердить владение гаражом, будут устанавливать региональные власти.
Сейчас депутаты планируют сократить процедуру подачи заявления о получении участка с двух до одного. Также отмечается, что в законе будет отражена тема «амнистии» для неоформленного гаража, у которого есть наследник.
Ранее