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13:44 (мск), источник: Авто Mail.ru

В Думе разъяснили, как будет работать «гаражная амнистия»

Предполагается, что более 3,5 миллиона граждан смогут зарегистрировать и получить право на земельные участки, на которых возведены гаражи.

Источник: Авто Mail.ru

В конце января законопроект о «гаражной амнистии» прошел первое чтение, сейчас он готовится ко второму. Под амнистию могут попасть тысячи гаражей, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса — до 30 декабря 2004 года.

В Госдуме отметили, что в основном это гаражи советского периода, которые люди получали от государства, организаций или как члены кооперативов.

При этом «гаражи-ракушки» под амнистию не попадут, поскольку законопроект направлен на капитальные строения, которые можно признать недвижимостью.

По оценке властей, благодаря этому законопроекту более 3,5 миллионов граждан получат возможность зарегистрировать и получить право на использование земельных участков, на которых возведены гаражи.

Земельный участок можно будет получить до 1 января 2026 года. Но есть два важных условия.

  • земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину организацией или органом власти
  • гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.

По задумке, чтобы оформить право собственности на старый гараж, потребуется любой документ, подтверждающий факт владения: к примеру, справка об оплате коммунальных услуг, связанных с гаражом или договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения.

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«Любые документы, даже косвенные доказательства, будут приниматься. Я хочу подчеркнуть, что у нас аналогия по “дачной амнистии” есть, и как раз Росреестр и органы местного самоуправления принимали и принимают эти документы. Мы здесь ничего нового в отношении системы правовой и процедурной не делаем, она у нас уже отработана», — сказал председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Тем не менее, в Думе подчеркнули, что точные списки документов, которыми можно подтвердить владение гаражом, будут устанавливать региональные власти.

Сейчас депутаты планируют сократить процедуру подачи заявления о получении участка с двух до одного. Также отмечается, что в законе будет отражена тема «амнистии» для неоформленного гаража, у которого есть наследник.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что поддерживает введение «гаражной амнистии». По словам Мишустина, он сам лишился гаража из-за отсутствия такого закона.

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