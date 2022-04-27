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14:23 (мск), источник: РБК

Россия ввела санкции против почти 300 британских парламентариев

Российские санкции стали ответной мерой на введенные Лондоном ограничения против сотен компаний и физических лиц из России. Санкционное давление на Россию Британия усиливает с конца февраля, Россия отвечает на это своими санкциями.

Источник: Reuters

Россия ввела санкции против 287 из 650 членов палаты общин британского парламента, говорится в сообщении российского МИД.

В ведомстве уточнили, что санкции стали ответом на принятое 11 марта правительство Великобритании внести в санкционный список 386 депутатов Госдумы.

«На основе взаимности вводятся персональные ограничения в отношении 287 членов палаты общин британского парламента. Указанные лица принимали наиболее активное участие в учреждении антироссийских санкционных инструментов Лондона, способствуют безосновательному нагнетанию русофобской истерии в Великобритании», — говорится в сообщении.

Всем попавшим под российские санкции, запрещен въезд в Россию.

МИД приводит список парламентариев, против которых введены ограничения, в нем 213 консерваторов и 74 лейбориста. Внешнеполитическое ведомство пообещало продолжить расширение российского «стоп-листа».

16 апреля Россия ввела санкции против британского руководства, в список попали 14 человек, в том числе премьер Борис Джонсон, глава Минюста Доминик Рааб, глава МИД Лиз Трасс, министр обороны Бен Уоллес, глава МВД Прити Пател и другие члены кабинета министров, а также экс-премьер Тереза Мэй. Они попали под санкции «в связи с беспрецедентными враждебными действиями».

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