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08:07 (мск), источник: ТАСС

Лавров: НАТО делает все, чтобы помешать политическим договоренностям России и Украины

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению спецоперации РФ на Украине путем политических договоренностей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью информационному агентству Синьхуа.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас мы являемся свидетелями проявления классических двойных стандартов и лицемерия западного истеблишмента. Публично выражая поддержку киевскому режиму, страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению операции путем достижения политических договоренностей», — сказал министр.

На Украину через Польшу и другие страны НАТО нескончаемым потоком идут различные вооружения. Все это делается под предлогом “борьбы с вторжением”, а на самом деле США и Евросоюз намерены воевать с Россией “до последнего украинца”, и им абсолютно безразлична судьба Украины как самостоятельного субъекта международных отношений.
Сергей Лавров

Глава российского МИД подчеркнул, что США и НАТО «должны одуматься и перестать поставлять Киеву оружие и боеприпасы», если они действительно заинтересованы в урегулировании украинского кризиса.

«Украинский народ нуждается не в “Стингерах” и “Джавелинах”, а в решении неотложных гуманитарных вопросов, — отметил министр. — Россия этим занимается с 2014 года. За это время в Донбасс были поставлены десятки тысяч тонн гуманитарных грузов, а с начала специальной военной операции на освобожденную от киевского режима часть Украины, в ДНР и ЛНР уже поступили около 15 тыс. тонн гуманитарной помощи».

О поддержке Киева Западом

Страны Запада, оправдывая действия украинских властей, становятся соучастниками преступлений, совершаемых националистами, считает Лавров.

«Западу давно пора прекратить безоговорочно обелять и покрывать Киев. В противном случае в Вашингтоне, Брюсселе и других западных столицах должны отдавать себе отчет в ответственности за соучастие в кровавых преступлениях украинских националистов», — указал министр.

По словам Лаврова, украинские вооруженные формирования пользуются помощью представителей западных стран, в частности используя их медиаресурс.

При помощи своих западных покровителей и подконтрольных западникам глобальных СМИ [формирования] обвиняют в военных преступлениях российскую армию. Перекладывают, как у нас говорят, ответственность за происходящее с больной головы на здоровую.
Сергей Лавров

Российский министр также призвал украинские власти отказаться от провокаций, в том числе в информационном пространстве.

«Необходимо, чтобы Киев прекратил циничные провокации, в том числе в информационном пространстве. Украинские вооруженные формирования, используя мирных граждан в качестве живого щита, осуществляют варварские обстрелы городов, как это было в Донецке и Краматорске. С животной жестокостью издеваются над удерживаемыми российскими военнослужащими, публикуя свои зверства в интернете», — подчеркнул он.

О переговорах с Украиной

Россия выступает за продолжение переговоров с Украиной, однако этому мешают подстрекательские действия Запада, заявил Лавров.

«Выступаем за продолжение переговоров, хотя идут они непросто. Вы справедливо спрашиваете о том, что им мешает. Например, это воинственная риторика и подстрекательские действия западных покровителей Киева», — сказал он.

По словам главы МИД РФ, западные страны побуждают Киев «воевать до последнего украинца», поставляя Украине вооружения и препятствуя проведению переговоров.

«Убежден, что достигнуть договоренностей можно будет только тогда, когда в Киеве начнут руководствоваться интересами украинского народа, а не советчиков издалека», — добавил он.

Лавров отметил, что российская и украинская делегации продолжают переговоры ежедневно в формате видео-конференц-связи.

«Урегулирование ситуации на Украине позволит внести существенный вклад в деэскалацию военно-политической напряженности в Европе, да и в мире в целом. В качестве одного из возможных вариантов предусматривается создание института государств-гарантов, среди которых, прежде всего, постоянные члены Совета Безопасности ООН, включая Россию и КНР», — резюмировал Лавров.

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