Politico сообщило о тысячах иностранцев, воюющих на стороне Украины

В материале отмечается, что на территории Украины, в частности, действует группа Task Force Yankee, которую возглавляет американец Харрисон Йозефовиц. Он ранее работал полицейским в Чикаго (штат Иллинойс), а также проходил службу в Армии (сухопутных войсках) США.
Йозефовиц сообщил журналистам издания, что в указанной группе «более 190 добровольцев», предполагая участие некоторых из них в боевых действиях. По его словам, для этого используют тех, кто ранее служил в вооруженных силах.
В публикации отмечается, что участники Task Force Yankee, в том числе, содействуют доставке медикаментов и продовольствия к линиям боевых действий в восточной и южной частях Украины в интересах Киева.
29 апреля телеканал CNN со ссылкой семью американского гражданина и наемника ЧВК Вилли Джозефа сообщил о его гибели на Украине. По словам матери наемника, он отправился в Польшу 12 марта и пересек границу с Украиной 12—13 марта. Женщина отметила, что в группе наемников, в которой был ее сын, были граждане «самых разных стран».
В Госдепе заявили телеканалу, что «осведомлены об этих сообщениях и внимательно следят за ситуацией», но от дальнейших комментариев отказались «из соображений конфиденциальности».
В ночь на 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Спустя три дня, 27 февраля, украинский президент Владимир Зеленский объявил о формировании «интернационального легиона обороны», состоящего из иностранных граждан. В начале марта в российском Минобороны сообщили о прибытии на Украину иностранных наемников и сотрудников частных военных компаний.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Как заявила 20 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова, украинские посольства активно вербуют иностранных наемников, в стране находятся около 7 тыс. человек из 63 стран.
По ее словам, наемники прибывают из США, Канады, Грузии, Великобритании, Польши и Румынии.
«Уже уничтожено более тысячи наемников. Еще около тысячи отказались от участия в боевых действиях и вернулись в места своей прежней экстремистской дислокации», — сообщила Захарова.
Она отметила, что оставшимся 4,8−5 тыс. иностранных наемников следует вернуться в свои государства, поскольку по нормам международного права они лишены правовой защиты и их «в лучшем случае» ждет длительное лишение свободы.
Российское Минобороны за время военной операции на Украине неоднократно отчитывалось об уничтожении иностранных наемников и центров их подготовки. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков ранее заявлял, что они появились в стране «на фоне уничтожения националистов». Западные наемники и бойцы иностранных ЧВК нападают на российские войска, применяя поставленное Западом вооружение, утверждал он.