Боррель заявил, что перечень отключенных от SWIFT российских банков будет расширен

«Российских банков, которые выйдут из системы [платежей] SWIFT, станет больше, — заявил Боррель. — В сфере энергетики мы ищем меры, которые повлияли бы на импорт российской нефти».
Как ранее заявляла еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, Еврокомиссия (ЕК) обсудит шестой пакет санкций ЕС против России 3 мая на заседании коллегии еврокомиссаров.
Согласно существующей в Брюсселе процедуре, проект санкций сначала должна одобрить Еврокомиссия, затем их представят на рассмотрение послам 27 государств ЕС и после одобрения послами санкции должен утвердить Совет ЕС на уровне глав МИД.
Ранее санкции официально объявлялись лишь после их окончательного утверждения. Однако с марта этого года Урсула фон дер Ляйен стала публично объявлять неутвержденный набор санкционных предложений, сразу после его согласования Еврокомиссией. По оценкам дипломатических источников ТАСС, это делается, чтобы оказать дополнительное давление на страны ЕС, ставя их перед фактом уже озвученных мер.
По сообщениям европейских СМИ, в рамках шестого пакета санкций обсуждается дальнейшее расширение черного списка ЕС, отключение от SWIFT еще нескольких российских банков и возможное частичное эмбарго на поставки нефти из России, которое может быть введено только в отложенном режиме — не ранее чем с начала 2023 года.
По данным Еврокомиссии, из России ЕС получает 40% газа, 27% нефти и 46% угля. Эмбарго на поставки угля стало частью пятого пакета санкций, принятого в апреле, оно принято также в отложенном режиме и вступит в силу с августа.