Как быстрее избавиться от кредита в условиях санкцийВ ЦБ назвали пять способов быстрее погасить кредит
Фоторепортажи
12Космический размах: главные прорывы года
10Горящий хлеб: индийская аномалия грозит Европе катастрофой
10:47 (мск), источник: © РИА Новости

El Pais опубликовала план Брюсселя на случай отключения российского газа

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Еврокомиссия планирует 18 мая утвердить план по энергосбережению на случай возможного резкого прекращения поставок российского газа, пишет испанская газета El Pais.

Источник: © РИА Новости

По информации СМИ, при таком развитии событий чрезвычайные меры коснутся почти всего Евросоюза: страны, у которых есть альтернативные источники поставок, должны будут делиться топливом с наиболее пострадавшими.

Помимо этого, Брюссель потребует применять нормирование энергии в промышленном секторе. Это необходимо для того, чтобы компании в государствах, которых прекращение поставок затронуло в меньшей степени, не получили конкурентного преимущества перед теми, кто понес убытки.

Кроме того, согласно плану, ЕС будет применять действующий с 2017 года регламент о безопасности поставок: так хотят гарантировать обеспечение газом домохозяйств и социальных служб всех стран организации.

День Победы
Цифры, песни и малоизвестные факты о войне

После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие государства объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.

В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком.

«Газпром» 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.

Во время загрузки произошла ошибка.
 'Кем себя возомнил?' Турки возмутились словами Зеленского о россиянах
Как разведданные США привели к гибели российских военных
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь