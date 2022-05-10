10:50 (мск), источник: ТАСС
МИД Польши: ЕС и НАТО не рассматривают смену ранга дипломатических отношений с Россией
Замглавы МИД Польши Петр Вавжик подчеркнул, что диппредставительства должны служить сохранению каналов коммуникации.
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ВАРШАВА, 10 мая. /ТАСС/. Европейский союз и НАТО не рассматривают вопрос о смене ранга дипломатических отношений с Россией. Об этом заявил во вторник в утренней программе Польского телевидения заместитель главы МИД республики Петр Вавжик.
«Нет темы смены ранга дипломатических отношений с Россией ни со стороны НАТО, ни ЕС. Подход таков, что дипломатические представительства должны служить одной цели — сохранению каналов коммуникации. Эта формулировка появляется чаще всего. Там никто не рассматривает постулаты такого типа [о снижении уровня дипотношений или их разрыве]», — сказал он.