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10:50 (мск), источник: ТАСС

МИД Польши: ЕС и НАТО не рассматривают смену ранга дипломатических отношений с Россией

Замглавы МИД Польши Петр Вавжик подчеркнул, что диппредставительства должны служить сохранению каналов коммуникации.

Источник: Reuters

ВАРШАВА, 10 мая. /ТАСС/. Европейский союз и НАТО не рассматривают вопрос о смене ранга дипломатических отношений с Россией. Об этом заявил во вторник в утренней программе Польского телевидения заместитель главы МИД республики Петр Вавжик.

«Нет темы смены ранга дипломатических отношений с Россией ни со стороны НАТО, ни ЕС. Подход таков, что дипломатические представительства должны служить одной цели — сохранению каналов коммуникации. Эта формулировка появляется чаще всего. Там никто не рассматривает постулаты такого типа [о снижении уровня дипотношений или их разрыве]», — сказал он.

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