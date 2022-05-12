11:22 (мск), источник: РБК
Путин поздравил Пасечника с Днем ЛНР
Президент России Владимир Путин поздравил главу Луганской народной республики Леонида Пасечника с Днем ЛНР, следует из телеграммы на сайте Кремля.
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«Граждане ЛНР встречают свой государственный праздник в непростых условиях, с оружием в руках защищая родную землю. Уверен, что совместными усилиями мы отстоим независимость, суверенитет и территориальную целостность республики», — написал Путин.
Он также выразил надежду на то, что договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который Россия и ЛНР подписали 21 февраля, послужит «надежной основой для упрочения братских, союзнических связей» между странами.
Накануне Путин поздравил главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина с Днем ДНР. Он отметил, что сейчас Россия и ДНР борются за право граждан республики на свободную и мирную жизнь «в соответствии со своими вековыми культурными и духовными традициями, в дружбе с братской Россией».
«Уверен, что общими усилиями мы сможем преодолеть все трудности и одержать победу», — сказал Путин.
11 мая 2014 года на контролируемых боевиками ДНР и ЛНР территориях Луганской и Донецкой областей Украины прошли референдумы о независимости. Бюллетени содержали только один вопрос: «Поддерживаете ли Вы акт государственной самостоятельности Луганской Народной Республики?».
Украинская ЦИК заявила, что действия на отдельных территориях регионов не имеют никакого отношения к процессу референдума. По Конституции Украины референдум мог быть только всеукраинским и назначить его мог только парламент. Тогда исполняющий обязанности президента Александр Турчинов сказал, что в референдуме в Луганской области приняли участие 24% избирателей, в Донецкой области — около 32%. Он указал на то, что референдумы не будут иметь юридических последствий, а организаторы ответят за их проведение.
На референдумах не было международных наблюдателей ни от ОБСЕ, ни от Совета Европы, ни от России.
24 февраля Путин объявил о начале военной операции в Донбассе для «защиты» жителей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «денацификации» и «демилитаризации» Украины.
Киев заявлял, что не планирует наступления на республики Донбасса, а также отвергал поддержку нацистов. Признание ЛНР и ДНР украинские власти назвали вмешательством в суверенные дела Украины.
Во время боевых действий Кремль подчеркивал, что Россия не собирается захватывать территории Украины. Путин говорил, что речи о присоединении республик Донбасса к России не идет.
В конце апреля в администрации президента сменился куратор отношений с ЛНР и ДНР, говорили РБК пять источников в Кремле. Им стал заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, отвечающий за работу внутриполитического блока. За взаимодействие с республиками стало отвечать управление по внутренней политике, которое отвечает за коммуникации с российскими регионами. По словам одного из источников, смена куратора означает как минимум создание единого внутриполитического пространства и как максимум рассмотрение сценария вхождения ДНР и ЛНР в состав России.