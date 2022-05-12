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16:32 (мск), источник: ТАСС

Верховный комиссар ООН призвала эвакуировать с «Азовстали» раненых силовиков Украины

ЖЕНЕВА, 12 мая. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает, что раненым украинским военнослужащим, не участвующим на настоящий момент в боевых действиях, следует позволить эвакуироваться с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом она заявила в четверг в Женеве на специальной сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), посвященной ситуации на Украине.

Источник: РИА "Новости"

Верховный комиссар сообщила, что «с облегчением восприняла успешную эвакуацию со сталелитейного завода “Азовсталь” и других районов более 500 гражданских лиц, включая детей и пожилых людей». Эта эвакуация была проведена ранее при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста. «Комбатантам, не участвующим в боевых действиях из-за болезни или ранений, также следует позволить эвакуироваться, чтобы [они могли] получить необходимую медицинскую помощь», — сказала Бачелет.

Как заявил в среду в эфире телеканала «Россия-1» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, все мирные жители эвакуировались с территории завода «Азовсталь». По его словам, украинские военные испытывают дефицит боеприпасов, но они все еще оказывают сопротивление. Глава ДНР отметил, что, по приблизительным данным, на территории завода находится порядка 1 200 украинских силовиков.

Спецсессия СПЧ о положении с правами человека на Украине в свете военной спецоперации РФ была созвана в Женеве по просьбе Киева. Эту инициативу поддержали в Совете прежде всего государства, признанные в России недружественными. Они же выступили соавторами антироссийского проекта резолюции, голосование по которому состоится в четверг во второй половине дня.

Российская делегация не будет принимать участия в спецсессии СПЧ, чтобы не легитимизировать «ангажированное политическое шоу» по ситуации на Украине.

Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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