Верховный комиссар ООН призвала эвакуировать с «Азовстали» раненых силовиков Украины

Верховный комиссар сообщила, что «с облегчением восприняла успешную эвакуацию со сталелитейного завода “Азовсталь” и других районов более 500 гражданских лиц, включая детей и пожилых людей». Эта эвакуация была проведена ранее при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста. «Комбатантам, не участвующим в боевых действиях из-за болезни или ранений, также следует позволить эвакуироваться, чтобы [они могли] получить необходимую медицинскую помощь», — сказала Бачелет.
Как заявил в среду в эфире телеканала «Россия-1» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, все мирные жители эвакуировались с территории завода «Азовсталь». По его словам, украинские военные испытывают дефицит боеприпасов, но они все еще оказывают сопротивление. Глава ДНР отметил, что, по приблизительным данным, на территории завода находится порядка 1 200 украинских силовиков.
Спецсессия СПЧ о положении с правами человека на Украине в свете военной спецоперации РФ была созвана в Женеве по просьбе Киева. Эту инициативу поддержали в Совете прежде всего государства, признанные в России недружественными. Они же выступили соавторами антироссийского проекта резолюции, голосование по которому состоится в четверг во второй половине дня.
Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.