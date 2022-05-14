В Китае усомнились в уместности членства США в Совбезе ООН

По мнению автора статьи, американская разведка «подливает масло в огонь», что провоцирует ухудшение ситуации на Украине.
«Такое поведение США несовместимо с их статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, более того, оно не соответствует эпохальным тенденциям мира и развития», — говорится в статье.
Обозреватель «Жэньминь жибао» считает, что Соединенные Штаты отвечают за «создание хаоса» и стремятся к затягиванию спецоперации России.
«На самом деле это очень опасная мера, которая может привести к более жестоким маневрам с обеих сторон», — пришла к выводу китайская газета.
Американские СМИ ранее утверждали, что США предоставили Украине разведданные о крейсере «Москва», что после опровергли в Пентагоне. Кроме того, сообщалось, что Вашингтон тайно передает Киеву информацию о событиях на поле боя «в режиме реального времени», включающую детали перемещений российских войск после объявления второй фазы спецоперации; на основе этих данных якобы проводились атаки, приведшие к гибели российских офицеров. В Минобороны США заявили, что Вашингтон не предоставляет Украине информацию о местонахождении российских командиров на поле боя.
Россия c 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.