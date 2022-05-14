ЕК не исключила ограничения цен на газ из России при прекращении поставок

Согласно документу, государства-члены Евросоюза смогут регулировать цены на топливо в течение переходного периода, чтобы защитить их от скачка еще до того, как возникнет нехватка.
В конце марта Россия перевела расчеты за газ с недружественными странами в рубли. С 1 апреля компании из этих государств обязаны открыть два счета в Газпромбанке — валютный и рублевый. Сначала плата будет поступать на валютный счет, после чего банк продаст валюту на бирже и зачислит уже рубли на второй счет. В Кремле заявили, что Москва не будет поставлять газ в Европу бесплатно. «Нет оплаты — нет газа», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В список «недружественных» государств попали все страны ЕС, США и некоторые другие. Еврокомиссия признала, что требование Москвы платить в рублях противоречит санкциям ЕС.
В конце апреля «Газпром» перестал качать газ в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать топливо в российской валюте. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала это шантажом, в Кремле с ней не согласились.
По мнению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, ЕС сможет отказаться от российского газа в течение двух лет. При этом он отметил, что европейские страны стремятся диверсифицировать поставки и «снизить зависимость от российского энергетического сырья, но не запретить его».
Как сообщал Bloomberg, Евросоюз рассматривает возможность заместить газ из России поставками СПГ из африканских стран, в частности из Нигерии, Сенегала и Анголы.