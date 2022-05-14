В МИДе назвали вступление Украины в ЕС крахом союза

«Если Евросоюз — реально вот это государство, где правят бал нацистские группировки и царит нацистская идеология, которая несовместима с европейскими ценностями, это будет означать конец Евросоюза и будет показывать, что Евросоюз руководствуется сугубо геополитикой», — сказал он.
В конце марта глава российской переговорной делегации Владимир Мединский заявил в эфире «Первого канала», что Москва не против присоединения Украины к Евросоюзу. По его словам, Киев предлагал закрепить этот тезис в итоговом соглашении. В Кремле на этот счет говорили, что вопросы о присоединении Украины к ЕС и НАТО лежат в разных плоскостях.
Позднее, 12 мая, заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский сказал в интервью UnHeard, что позиция Москвы изменилась, и теперь похожа на ту, что касается НАТО.
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров во время поездки в Душанбе усомнился, что вступление Украины в ЕС будет для Москвы «безобидным». По его словам, союз «из конструктивной экономической платформы, в качестве которой он создавался, превратился в агрессивного воинствующего игрока, который заявляет о своих амбициях далеко за пределами европейского континента».
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в конце февраля. 18 апреля и 9 мая власти страны передали Евросоюзу части анкеты-опросника, которые необходимо было заполнить в соответствии с процедурой. Евросоюз обещал рассмотреть заявку уже этим летом.