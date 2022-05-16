Замглавы МИД Рябков: Россия не смирится со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО

«А в какой форме мы будем обеспечивать свою безопасность после изменения этой общей натовской конфигурации, вопрос отдельный. Это будет зависеть от того, что в практическом плане станет следствием ожидаемого присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому союзу», — сообщил Рябков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
По его мнению, из-за принятого Финляндией и Швецией решения возрастет «общий уровень военной напряженности», а «предсказуемости в этой сфере станет меньше». Он добавил, что безопасность стран «в результате данного решения не укрепится», охарактеризовав ситуацию как «отражение абсолютно ложного и искаженного восприятия того, что происходит в мире».
15 мая власти Швеции и Финляндии подтвердили решение стран о вступлении в НАТО и анонсировали начало процесса подготовки заявок на присоединение к альянсу. Ранее Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что отказ от политики нейтралитета «был бы ошибочным», а вступление Финляндии в НАТО может негативно сказаться на отношениях с Россией.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вчера заявила, что присоединение североевропейских стран к альянсу приведет к негативным последствиям для мира и безопасности в Европе, а также охарактеризовала процесс расширения НАТО как наращивание военного потенциала для угроз России.