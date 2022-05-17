МИД России объявил о высылке двух финских дипломатов

Министерство выразило решительный протест послу Финляндии Антти Хелантерю в связи с высылкой россиян из Финляндии и «конфронтационным курсом» Хельсинки в отношении России, в том числе поставками оружия Киеву. «Посол был уведомлен о том, что в качестве реакции на эти действия финских властей российской стороной принято решение о неприемлемости дальнейшего пребывания в Российской Федерации двух сотрудников персонала Посольства Финляндии в Москве», — заявили в министерстве.
8 апреля канцелярия президента Финляндии объявила о высылке двух сотрудников посольства России в Хельсинки. Также одному дипломату отказались продлить финскую визу.
Страны Прибалтики также закрыли свои консульства в России. В ответ российский МИД объявил о высылке из Москвы дипломатов Болгарии, Польши, Австрии, Румынии и т. д.
15 мая власти Финляндии объявили, что решили подать официальную заявку на вступление в НАТО, хотя ранее страна придерживалась нейтралитета. 16 мая аналогичное решение приняла Швеция. Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет проблем с Хельсинки и Осло. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не создаст непосредственной угрозы России, однако расширение военной инфраструктуры альянса на эту территорию, по словам президента, вызовет ответ со стороны России.