Путин заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создает угрозы

«Что касается расширения Североатлантического альянса: да, это проблема, которая создается, на мой взгляд, совершенно искусственно во внешнеполитических интересах Соединенных Штатов. <…> У России нет проблем с этими государствами [со Швецией и Финляндией], и поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение [НАТО] за счет этих стран не создает <…> Но расширение военной инфраструктуры на территории этого региона безусловно вызовет нашу ответную реакцию», — сказал Путин.
При этом президент подчеркнул, что действия скандинавских государств способны усугубить «и без того непростую обстановку в сфере международной безопасности».
Стокгольм и Хельсинки, которые ранее придерживались политики военного нейтралитета, официально объявили о намерении стать членами НАТО 15 мая. Шведский премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что нейтралитет Швеции «сослужил хорошую службу», однако в дальнейшем такая политика не будет полезной, поскольку Стокгольм опасается угроз со стороны Москвы.
Финский президент Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин на совместной пресс-конференции объявили, что страна подаст заявку на членство в НАТО «после консультации с парламентом», которая пройдет 16 мая.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг уточнил, что процесс принятия Швеции и Финляндии в блок будет ускорен, но все равно займет некоторое время. На этот период альянс рассмотрит способы обеспечения безопасности обеих стран.
МИД России назвал решение Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО «тяжелой ошибкой с далеко идущими последствиями». В ведомстве указали, что Россия будет решать, как обеспечить свою безопасность, исходя из практических следствий вступления двух стран в альянс. Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил 12 мая, что желающие вступить в НАТО Швеция и Финляндия могут стать целью России, если на территории этих стран появятся войска альянса. «Они знают, что, как только станут членами НАТО, это потребует определенных зеркальных шагов с российской стороны», — сказал он, назвав НАТО «недружественным блоком» и «врагом».