Источник: Украина вывозит пшеницу в Европу, несмотря на риск дефицита зерна

«Ограниченная работа порта Одессы не позволяет экспортировать большую часть объемов зерновых культур морским путем. Под давлением ЕС разработан альтернативный путь через порты Рени и Измаил, откуда они уходят дальше по Дунаю. Это вопреки реальной угрозе дефицита пшеницы внутри самой Украины. Если учесть, что в этом году есть реальная перспектива срыва сбора урожая», — сказал собеседник агентства.
По словам источника, до 24 февраля в одесском порту находилось более 200 тысяч тонн пшеницы.
«Помимо пшеницы, со второй половины апреля активно начали вывозить контейнеры с товарами, которых было там больше 10 тысяч. В марте киевские власти дали указание изъять все продовольственные грузы, которые находились в морском торговом порту», — добавил он.
«В итоге часть грузов разворовали и стали торговать, как им выгодно, в личных интересах», — сказал бывший сотрудник порта.
В понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генсек ООН просит Москву не препятствовать экспорту зерна из черноморских портов Украины, а взамен обещает содействовать смягчению санкций, ограничивающих поставки удобрений из России и Белоруссии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя идею вывоза украинского зерна в обмен на смягчение санкций, ранее напомнил, что Украина заминировала порты, что опасно для судоходства. Он также подтвердил, что вопрос поднимался на недавней встрече Путина с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Замглавы МИД России Александр Панкин заявил РИА Новости, что вопрос поставок российских калийных удобрений и вывоза украинского зерна обсуждается, но не по линии ООН.