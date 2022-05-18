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07:13 (мск), источник: © РИА Новости

Источник: Украина вывозит пшеницу в Европу, несмотря на риск дефицита зерна

ХЕРСОН, 18 мая — РИА Новости. Украина под давлением Евросоюза вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями, несмотря на угрозу дефицита зерна у себя, сообщил РИА Новости бывший сотрудник одесской морской гавани.

Источник: Reuters

«Ограниченная работа порта Одессы не позволяет экспортировать большую часть объемов зерновых культур морским путем. Под давлением ЕС разработан альтернативный путь через порты Рени и Измаил, откуда они уходят дальше по Дунаю. Это вопреки реальной угрозе дефицита пшеницы внутри самой Украины. Если учесть, что в этом году есть реальная перспектива срыва сбора урожая», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, до 24 февраля в одесском порту находилось более 200 тысяч тонн пшеницы.

Всего перевалка зерна осуществляется на трех терминалах мощностью 250 тысяч, 110 тысяч и 200 тысяч тонн.

«Помимо пшеницы, со второй половины апреля активно начали вывозить контейнеры с товарами, которых было там больше 10 тысяч. В марте киевские власти дали указание изъять все продовольственные грузы, которые находились в морском торговом порту», — добавил он.

Собеседник агентства отметил, что ситуацией воспользовались собственники грузов и криминальные элементы.

«В итоге часть грузов разворовали и стали торговать, как им выгодно, в личных интересах», — сказал бывший сотрудник порта.

В понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генсек ООН просит Москву не препятствовать экспорту зерна из черноморских портов Украины, а взамен обещает содействовать смягчению санкций, ограничивающих поставки удобрений из России и Белоруссии.

Как утверждает издание, Турция выразила готовность взять на себя задачу поиска и нейтрализации морских мин и управление судами с зерном.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя идею вывоза украинского зерна в обмен на смягчение санкций, ранее напомнил, что Украина заминировала порты, что опасно для судоходства. Он также подтвердил, что вопрос поднимался на недавней встрече Путина с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил РИА Новости, что вопрос поставок российских калийных удобрений и вывоза украинского зерна обсуждается, но не по линии ООН.

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