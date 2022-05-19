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00:29 (мск), источник: ТАСС

Премьер Косова заявил о намерении вступить в НАТО и в ЕС

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти заявил о намерении Приштины вступить в НАТО. Об этом он сообщил в среду на семинаре в Атлантическом совете.

Источник: Reuters

«Силы безопасности Косова были развернуты вместе с США в Кувейте, что стало нашей первой международной миротворческой миссией. Мы также принимаем участие в совместных военных учениях США Defender Europe 21 с участием 330 военнослужащих <…>. Наше постоянное сотрудничество укрепляет долгосрочную приверженность Косова миру, безопасности и членству в НАТО», — заявил Курти на семинаре, трансляция которого велась на сайте Атлантического совета.

По его словам, Приштина «приветствует заявки Молдовы, Украины и Грузии на вступление в Европейский союз, а также надеется, что ЕС примет заявку Косова на вступление в этом году».

Премьер назвал автономный край «самой демократически развитой страной в регионе», которая «немедленно поддержала» антироссийские санкции.

Он обвинил Сербию в поддержке РФ, рекомендовав странам Запада обратить на это внимание.

12 мая непризнанное Косово подало заявку на вступление в Совет Европы.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол.

Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств — членов Евросоюза.

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