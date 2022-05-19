Премьер Косова заявил о намерении вступить в НАТО и в ЕС

«Силы безопасности Косова были развернуты вместе с США в Кувейте, что стало нашей первой международной миротворческой миссией. Мы также принимаем участие в совместных военных учениях США Defender Europe 21 с участием 330 военнослужащих <…>. Наше постоянное сотрудничество укрепляет долгосрочную приверженность Косова миру, безопасности и членству в НАТО», — заявил Курти на семинаре, трансляция которого велась на сайте Атлантического совета.
Премьер назвал автономный край «самой демократически развитой страной в регионе», которая «немедленно поддержала» антироссийские санкции.
Он обвинил Сербию в поддержке РФ, рекомендовав странам Запада обратить на это внимание.
Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол.
Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств — членов Евросоюза.