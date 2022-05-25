Дума и Совфед за один день отменили возрастной предел для контрактников

Депутаты Госдумы приняли сразу в трех чтениях закон, отменяющий верхний возрастной предел для желающих заключить первый контракт на прохождение военной службы, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
«Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении и в целом поправки в Федеральный закон “О воинской обязанности и военной службе”, которыми предлагается исключить верхний возрастной предел для желающих заключить первый контракт на прохождение военной службы», — говорится в сообщении.
По действующему законодательству его вправе заключать российские граждане в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет.
Спустя десять минут после сообщения Госдумы Совет Федерации также одобрил этот законопроект, публикация об этом появилась в его Telegram-канале. За принятие закона проголосовало 159 человек, один воздержался.
Проект об отмене верхнего возрастного предела для службы по контракту в Госдуму внесли пять дней назад. Его основной автор — председатель комитета по обороне, бывший замминистра обороны Андрей Картаполов («Единая Россия»), соавтор — депутат-единоросс Андрей Красов. «Для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40−45 годам», — говорилось в пояснительной записке к инициативе.
Инициативу предложили на фоне военной операции, которую Россия проводит на Украине. В Минобороны утверждали, что в боевых действиях участвуют только контрактники. Однако 9 марта ведомство сообщило о «нескольких фактах присутствия» срочников в задействованных в спецоперации подразделениях и о попадании некоторых из них в плен. Тогда в Минобороны отмечали, что «практически все» срочники уже выведены в Россию и министерство принимает «исчерпывающие меры» по недопущению направления" срочников на Украину.
После сообщения о случаях участия срочников в спецоперации президент Владимир Путин поручил прокурорам провести проверку и найти виновных. 23 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин еще не получил отчет. По его словам, «такая серьезная работа требует времени».