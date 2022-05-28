Тест: Угадайте написание сложных слов, в которых все ошибаютсяКоварный тест ко Дню филолога.
Фоторепортажи
12Полное затмение кровавой суперлуны
10Горящий хлеб: индийская аномалия грозит Европе катастрофой
00:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Reuters: переговоры Турции со Швецией и Финляндией по вступлению в НАТО не принесли результата

Два источника Reuters сообщают, что переговоры Турции с делегациями Швеции и Финляндии об их вступлении в НАТО «мало продвинулись». По их словам, переговоры будут продолжаться, но «дата не кажется очень близкой». Переговоры прошли 25 мая.

Источник: Reuters

«Это непростой процесс», — заявил высокопоставленный турецкий чиновник Reuters. Он добавил, что Швеция и Финляндия должны предпринять «трудные» шаги, чтобы заручиться поддержкой Анкары. «Переговоры будут продолжаться», — заявил он. Другой источник сказал, что переговоры не достигли явного прогресса и завершились без каких-либо сроков продолжения.

Ранее сегодня министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция ожидает от Швеции и Финляндии «конкретных действий» и прекращения якобы поддержки террористических групп. В таком случае Турция сняла бы свои возражения о членстве этих стран в НАТО. Обе страны заявили, что они приветствуют возможность координации действий с Анкарой.

На прошлой неделе Турция представила свои требования к Финляндии и Швеции, при которых она готова пересмотреть свою позицию относительно вступления этих стран в НАТО. В представленном «скандинавском досье» Турции говорится об экстрадиции членов признанной турецкими властями террористической Рабочей партии Курдистана, а также признании террористическими Сирийских сил национальной самообороны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что если Швеция и Финляндия в ближайшее время не выполнят требования Турции, они не смогут получить статус кандидатов на членство альянсе.

Татьяна Акиншина

Справка
Как скажется на ситуации на Украине вхождение Швеции и Финляндии в НАТОРоссия обещает дать ответ на официальные шаги Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО. Однако Москва намерена сделать это не сразу, а после оценки угроз, возникших в результате увеличения ее границ с альянсом почти вдвое
 Приморские коммунисты устроили скандал из-за спецоперации
Чем известен новый глава МЧС: эксклюзивные подробности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь