Reuters: переговоры Турции со Швецией и Финляндией по вступлению в НАТО не принесли результата

«Это непростой процесс», — заявил высокопоставленный турецкий чиновник Reuters. Он добавил, что Швеция и Финляндия должны предпринять «трудные» шаги, чтобы заручиться поддержкой Анкары. «Переговоры будут продолжаться», — заявил он. Другой источник сказал, что переговоры не достигли явного прогресса и завершились без каких-либо сроков продолжения.
Ранее сегодня министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция ожидает от Швеции и Финляндии «конкретных действий» и прекращения якобы поддержки террористических групп. В таком случае Турция сняла бы свои возражения о членстве этих стран в НАТО. Обе страны заявили, что они приветствуют возможность координации действий с Анкарой.
На прошлой неделе Турция представила свои требования к Финляндии и Швеции, при которых она готова пересмотреть свою позицию относительно вступления этих стран в НАТО. В представленном «скандинавском досье» Турции говорится об экстрадиции членов признанной турецкими властями террористической Рабочей партии Курдистана, а также признании террористическими Сирийских сил национальной самообороны.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что если Швеция и Финляндия в ближайшее время не выполнят требования Турции, они не смогут получить статус кандидатов на членство альянсе.