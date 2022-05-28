Антонов заявил, что вокруг России создали целую сеть биолабораторий США

Российского дипломата попросили прокомментировать продолжающиеся попытки американских СМИ «опровергнуть обвинения в адрес Соединенных Штатов в нарушении глобального режима нераспространения биологического оружия».
«Рядовые американцы не должны становиться жертвой пропаганды. Международное сообщество имеет право знать реальное положение дел. Вокруг России “наплодилась” целая сеть биолабораторий США. Аналогичная ситуация обстоит и на границах с Китаем. Теперь нашему Министерству обороны удалось вскрыть факты присутствия множественных исследовательских центров и на Африканском континенте», — ответил Антонов, слова которого приводит у себя в Telegram-канале пресс-служба посольства.
В пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что как минимум четыре биолаборатории, находящиеся под контролем США, работают в Нигерии, откуда пришла оспа обезьян. По его словам, в этой связи следует напомнить о «странном совпадении, которое нуждается в дополнительной проверке специалистами».
«Сегодня как никогда важно активизировать международные усилия по укреплению режима Конвенции о запрещении бактериологического и токсинного оружия. Необходимо убедить Соединенные Штаты отказаться от практики блокирования выработки юридически обязывающего протокола к конвенции», — добавил российский посол.
По мнению Антонова, усугубление продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за введения США и их сателлитами нелегитимных санкций против России.
«Дальнейшее усугубление кризиса произошло из-за введения Вашингтоном и его сателлитами нелегитимных санкций против России. Несмотря на отсылки американских чиновников на исключения из ограничительного режима, якобы предусматривающие возможность торговать с нашей страной агропромышленными товарами, отечественные экспортеры часто не могут организовать такие поставки, — отметил он. — Они сталкиваются с блокировкой платежей, отказами в получении кредитов и страховок, проблемами с фрахтованием судов и закупкой сельхозтехники и даже семян. К тому же США продолжают повышать пошлины на ввоз наших удобрений».
Антонов оценил подобные действия как «верх лицемерия» и назвал попытки США возложить ответственность за продовольственный кризис на Россию абсолютно безосновательными.
Призываем перестать перекладывать с больной головы на здоровую. Россия привержена взятым на себя экспортным обязательствам и готова к переговорам по урегулированию этой серьезнейшей проблемы, в том числе по линии ООН.
Анатолий Антоновпосол РФ в Вашингтоне
Дипломат также напомнил, что сложности в сфере продовольствия накапливались уже давно, как минимум в течение последних двух лет. «Они связаны с допущенными просчетами и системными ошибками в макроэкономической — прежде всего финансовой и внешнеторговой, — энергетической и продовольственной политике западных стран. Одновременно пандемия COVID-19 привела к значительным нарушениям производственно-сбытовых цепочек. Почти в два раза выросли затраты на логистику. Естественно, все это не могло не привести к резкому росту цен на продукты питания. Котировки на пшеницу за 2021 год увеличились на четверть».
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с Россией и Украиной по разблокированию экспорта украинского зерна через Черное море в обмен на снятие ряда санкций, препятствующих экспорту российских удобрений. Информацию о том, что идет обсуждение возобновления доступа на глобальные рынки украинского зерна и российских удобрений, подтвердили постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя и постоянный представитель США Линда Томас-Гринфилд. Однако стороны утверждают, что эти вопросы обсуждаются отдельно друг от друга и о каком-либо обмене речь не идет.
Отправка вооружения Украине
По словам посла, российская сторона надеется, что «здравый смысл восторжествует» и США не станут отправлять Киеву дальнобойные ракетные вооружения.
«Подобные сведения нуждаются в тщательной проверке. На данный момент мы исходим из заявления официального представителя Пентагона Джона Кирби о том, что окончательное решение по этому вопросу не принято. Надеемся, здравый смысл восторжествует и Вашингтон не пойдет на столь провокационный шаг», — заявил российский дипломат.
Он подчеркнул, что РФ по дипломатическим каналам неоднократно доводила до Вашингтона, что «беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта».
«Американцы прекрасно осознают, что своими действиями отдаляют перспективы достижения мира. США все глубже втягиваются в кризис на Украине. Это чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности. Призываем прекратить бессмысленную и крайне рискованную накачку республики оружием. Важно отказаться от угроз в наш адрес и заявлений о военной победе Украины», — сообщил посол РФ.
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