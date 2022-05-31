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05:16 (мск), источник: © РИА Новости

В Германии заявили о «двойной игре» в отношении Украины

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц ведет двойную игру и делает вид, что помогает Украине. Такое мнение старшего научного сотрудника Германского института международных отношений Сабины Фишер приводит британское издание The Spectator.

Источник: Reuters

Шольц в ходе недавнего телевизионного обращения к украинцам заявил, что Германия на их стороне, напомнила эксперт. При этом она обвинила власти Германии в том, что те срывают поставки Киеву обещанного оружия.

Фишер также отмечает, что торговые отношения с Россией всегда были приоритетом немецкого правительства. Берлин и сейчас отдает им предпочтение, при этом делая вид, что поддерживает Украину в рамках консенсуса ЕС и НАТО, полагает автор статьи.

«Немецкая меркантильность просто невыносима. Либо немецкие политики положат этому конец, чего пока не предвидится, либо ЕС ждет распад», — резюмирует The Spectator.

Ранее бригадный генерал бундесвера Клаус Виттман обвинил немецкое руководство в медлительности при принятии решений и нежелании помогать Украине. По его мнению, немецкие власти хотят переждать украинский кризис и заниматься другими вопросами, чтобы, вопреки обещаниям, не поставлять Киеву оружие.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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