Метеорологический спутник увидел Великое потемнение Бетельгейзе Звезда попала на кадры японского геостационарного спутника Himawari-8
Фоторепортажи
20100 лет со дня рождения Владимира Этуша
12Полное затмение кровавой суперлуны
08:52 (мск), источник: Газета.Ру

Эрдоган сменил послов в Швеции и Финляндии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел ротацию послов республики в 25 государствах, передает İhlas News Agency со ссылкой на официальный государственный вестник Resmi Gazete. По информации агентства, в частности, глава страны сменил руководителей дипмиссии в Швеции и Финляндии.

Источник: Reuters

Так, новым послом Турции в Хельсинки стал Дениз Чакар, занимавший пост генерального менеджера по международному продвижению и культуре, а турецкую дипмиссию в Стокгольме возглавил Джан Тезель — бывший гендиректор МИД Турции по двусторонним политическим вопросам. Помимо Швеции и Финляндии ротация также затронула послов Турции в Венгрии, Камбодже, Гвинеи-Бисау, Малайзии, Боливии и ряде других государств.

Смена дипломатов именно в Хельсинки и Стокгольме проходит на фоне активных споров властей этих государств с Турцией по поводу их стремления в НАТО. Анкара блокирует путь двух стран в альянс, обвиняя в поддержке террористов из Рабочей партии Курдистана, что в них последовательно отрицают.

Ранее сообщалось, что НАТО созовет встречу Турции, Швеции и Финляндии по вопросу расширения.

Иван Половинин

Справка
Как скажется на ситуации на Украине вхождение Швеции и Финляндии в НАТО
 18-летняя дочь экс-вратаря сборной России рассказала, как ночью ее преследовал неизвестный
Путин уволил пять генералов МВД
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь