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11:57 (мск), источник: ТАСС

Меркель впервые публично прокомментировала спецоперацию на Украине

Экс-канцлер ФРГ назвала происходящее в стране «глубоким поворотным моментом».

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 2 июня. /ТАСС/. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель (занимала пост с 2005 по 2021 год) выразила солидарность с Украиной, назвав происходящее в стране «глубоким поворотным моментом». Это первый публичный комментарий бывшей главы правительства Германии с начала Россией специальной военной операции на Украине, ранее заявления на тему конфликта распространялись от имени Меркель представителями ее офиса.

«Я солидарна с Украиной, на которую напала Россия, и поддерживаю их право на самооборону», — утверждала Меркель, выступившая в среду вечером перед более чем 200 гостями на мероприятии по случаю ухода в отставку главы Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Райнера Хоффмана. Она выразила поддержку усилиям федерального правительства Германии, ЕС, США и партнеров в Группе семи (G7), НАТО и ООН, которые, по ее оценке, нацелены на прекращение боевых действий.

Меркель также утверждала, что специальная военная операция РФ на Украине «стала слишком вопиющим нарушением международного права в истории Европы после окончания Второй мировой войны».

Меркель занимала пост канцлера ФРГ, когда в 2014 году произошел государственный переворот на Украине, а затем при ее участии были заключены Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе.

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