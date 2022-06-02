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17:35 (мск), источник: ТАСС

Минфин США расширил санкционный список против России

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. В него включены, в частности, семь яхт и три самолета.

Источник: AP 2022

Под санкции подпали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, глава Минстроя Ирек Файзуллин, зампред правительства Дмитрий Григоренко, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минтранса Виталий Савельев, а также народный артист РФ Сергей Ролдугин.

Минфин установил срок завершения сделок с «Северсталью» до 31 августа. Разрешаются все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для постепенного сворачивания сделок с участием ПАО «Северсталь», а также любыми другими организациями, где компании принадлежит доля в 50% или выше, до 00:01 по времени восточного побережья США (07:01 мск) 31 августа 2022 года.

Рестрикции распространились и на ООО «Севергрупп», Nordgold. Так, американский Минфин установил срок завершения сделок с Nordgold до 1 июля. В документе ведомства отмечается, что «разрешаются все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для постепенного сворачивания сделок с участием Nordgold», а также любыми другими организациями, где компании принадлежит доля в 50% или выше, до 00:01 по времени восточного побережья США (07:01 мск) 1 июля 2022 года. Nordgold управляет девятью предприятиями в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее и рядом перспективных проектов в Евразии, Западной Африке, Северной и Южной Америках. Основными акционерами золотодобытчика являются Алексей Мордашов и его сыновья Кирилл и Никита, контролирующие около 99,94% акций компании.

Выплаты пенсий американцам, напротив, исключены из-под санкций против России. «Разрешаются все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для обработки пенсионных выплат лицам из США и которые были запрещены» соответствующим указом главы государства.

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