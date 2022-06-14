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04:22 (мск), источник: Газета.Ру

Польша пошла навстречу ЕС по ситуации с Верховным судом

Глава канцелярии президента Польши Павел Шрот заявил, что руководитель республики Анджей Дуда подписал закон, ликвидирующий Дисциплинарную палату Верховного суда, из-за которой Еврокомиссия оштрафовала республику на 100 млн евро. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: РИА "Новости"

В публикации отмечается, что Дуда лично инициировал поправки к закону «О Верховном суде», предусматривающие ликвидацию Дисциплинарной палаты, которые ранее принял парламент Польши.

«Последний анализ длился меньше, чем я надеялся», — прокомментировал Шрот распоряжение Дуды об официальной публикации закона, которое издается после подписи документа президентом.

Ранее Европейская комиссия объявила об удержании €100 млн штрафа с Польши из-за невыполнения решения суда Европейского союза о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей.

Суд ЕС в Люксембурге постановил прекращение деятельности дисциплинарной палаты для судей в Верховном суде Польши. Европейские чиновники утверждают, что это ведомство может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности.

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