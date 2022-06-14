Польша пошла навстречу ЕС по ситуации с Верховным судом

В публикации отмечается, что Дуда лично инициировал поправки к закону «О Верховном суде», предусматривающие ликвидацию Дисциплинарной палаты, которые ранее принял парламент Польши.
«Последний анализ длился меньше, чем я надеялся», — прокомментировал Шрот распоряжение Дуды об официальной публикации закона, которое издается после подписи документа президентом.
Ранее Европейская комиссия объявила об удержании €100 млн штрафа с Польши из-за невыполнения решения суда Европейского союза о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей.
Суд ЕС в Люксембурге постановил прекращение деятельности дисциплинарной палаты для судей в Верховном суде Польши. Европейские чиновники утверждают, что это ведомство может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности.