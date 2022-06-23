06:19 (мск), источник: ТАСС
Лауреат Нобелевской премии допустил проигрыш США в новой холодной войне РФ и КНР
Противостояние американских лидеров между демократией и авторитаризмом не выдерживает критики, считает Джозеф Стиглиц.
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ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты вступили в новую холодную войну против России и Китая и могут проиграть ее. Такое мнение высказал влиятельный американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике за 2001 год Джозеф Стиглиц в комментарии для портала Scheerpost, опубликованном в среду.
«Соединенные Штаты, похоже, вступили в новую холодную войну как с Китаем, так и с Россией. И то, что американские лидеры изображают ее противостоянием между демократией и авторитаризмом, не выдерживает критики, особенно в то время, когда те же самые лидеры активно обхаживают такого систематического нарушителя прав человека, как Саудовская Аравия. Подобное лицемерие наводит на мысль, что на карту поставлена, по крайней мере, отчасти глобальная гегемония, а не ценности», — считает Стиглиц, который ранее занимал пост главного экономиста Всемирного банка.
По его мнению, «США могут проиграть эту новую холодную войну». «Поскольку Соединенные Штаты, похоже, всерьез намерены противостоять Китаю в длительном соревновании за мировое господство, им лучше начать наводить порядок в собственном доме. Другие страны не захотят вступать в союз с державой, которая зиждется на все более неопределенных экономических, социальных и политических основах», — отметил бывший председатель Совета экономических консультантов при Белом доме.
Он напомнил, что в течение почти двух десятилетий после распада СССР США, «безусловно были номером один». «Но затем последовали катастрофически бессмысленные войны на Ближнем Востоке, финансовый крах 2008 года, рост неравенства, опиоидная эпидемия и другие кризисы, которые, казалось, поставили под сомнение превосходство американской экономической модели. Более того, между избранием Дональда Трампа [на пост президента США], попыткой переворота в Конгрессе, многочисленными случаями стрельбы со смертельными исходами, Республиканской партией, нацеленной на подавление избирателей, и ростом конспирологических культов, <…> существует более чем достаточно доказательств того, что некоторые аспекты американской политической и социальной жизни стали глубоко патологическими», — считает Стиглиц.
Проблемы с друзьями
Безусловно, продолжил эксперт, «Америка не хочет, чтобы ее свергли с престола». «Но просто неизбежно, что Китай обойдет США в экономическом плане, независимо от того, какой официальный показатель используется. Население страны не только в четыре раза больше, чем в Америке. Экономика страны также росла в три раза быстрее на протяжении многих лет (действительно, по паритету покупательной способности она уже превзошла США еще в 2015 году)», — заявил он.
Стиглиц подчеркивает, что в таких условиях Вашингтону «нужна стратегия, а США не могут одержать верх в новом соперничестве между великими державами в одиночку, им нужны друзья». «Их естественными союзниками являются Европа и другие развитые демократические страны мира. Но Трамп сделал все возможное, чтобы настроить против себя эти страны, а республиканцы — все еще полностью ему подчиняющиеся — дают достаточно оснований усомниться в том, что США являются надежным партнером. Более того, США также должны завоевать сердца и умы миллиардов людей в развивающихся странах мира и на развивающихся рынках — не только для того, чтобы иметь цифры на своей стороне, но и для обеспечения доступа к важнейшим ресурсам», — пояснил экономист, добавив, что Китай уже преуспел в развитии сложной инфраструктуры в бедных странах.