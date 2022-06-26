Президент Литвы Науседа выступил против компромисса с Россией по транзиту в Калининград

«Литва должна сохранять и будет сохранять контроль за грузами, перевозимыми через свою территорию, и не может быть и речи о каких-либо “коридорах”, — написал глава государства на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской).
Он подчеркнул, что грузовой транзит через территорию Литвы с 2004 года регулируется соглашением России и Евросоюза (ЕС), некоторые положения которого утратили актуальность в связи с принятием нескольких пакетов санкций.
24 июня депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс заявил, что РФ имеет все шансы добиться своего по вопросу транзита в Калининградскую область.
ЕС закрыл доступ для российских сухопутных перевозок в апреле текущего года, при этом ограничения не затронули транспортировку товаров в Калининград. Однако уже 18 июня в рамках пятого пакета антироссийских санкций было введено эмбарго на поставки грузов через Литву.
20 июня глава Евродипломатии Жозеп Боррель объяснил, что Вильнюс реализует политику ЕС, не пытаясь заблокировать Калининград. Он указал, что перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России якобы продолжаются. Рестрикции коснулись только тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию Евросоюза запрещен санкциями.
В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал запрет Литвы на транзит незаконным. Он привел несколько абзацев из совместного заявления о расширении ЕС, в которых есть ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединялись и европейское сообщество, и Россия. Он отметил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.