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18:38 (мск), источник: Ведомости

Владимир Путин может принять участие в саммите G20 в Индонезии в очном формате

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал о ближайших поездках главы государства.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин может принять участие в саммите G20, который пройдет 15—16 ноября в Индонезии (на Бали). Об этом журналистам сказал помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, от председательствующей в G20 Индонезии поступило соответствующее приглашение, и Россия подтвердила свое участие в саммите.

Президент Индонезии Джоко Видодо 30 июня впервые прибудет в Москву с официальным визитом и встретится с Путиным. «Двусторонний аспект здесь несомненно важен. Но не менее, а может более важно, что Видодо прибывает к нам как глава государства, председательствующего в группе G20», — сказал Ушаков. Перед этим Видодо совершит визит в Киев, а сейчас он участвует в саммите G7 в Германии.

По словам Ушакова, пока Путину поступило приглашение на участие в саммите G20 «в очном формате»:

Мы надеемся, что ситуация позволит [приехать], но боюсь загадывать. Некоторые страны до сих пор закрыты в контексте пандемии. Но мы получили официальное приглашение, что очень важно с учетом того, что на индонезийцев давят и давили соответствующие западные страны.

Эти вопросы будут обсуждаться на двусторонней встрече с Видодо, отметил Ушаков: «Но президент получил приглашение и мы ответили».

Последний раз на саммите «двадцатки» очно Путин был в июне 2019 г. Тогда он проходил в Осаке (Япония). В частности, российский президент на полях этого саммита встретился с тогдашним американским лидером Дональдом Трампом.

Шаг в сторону Афганистана

28—29 июля Путин прибудет с официальным визитом в Душанбе (Таджикистан), где проведет встречу с главой государства Эмомали Рахмоном, а также посетит Каспийский саммит в Ашхабаде (Туркмения).

Первая двухсторонняя встреча с Рахмоном у Путина в этом году прошла 16 мая в Москве на полях юбилейного саммита ОДКБ. В повестке предстоящей встрече — сотрудничество в торгово-экономической сфере, военно-технической и др., сказал Ушаков. У Таджикистана «главная проблема, которая беспокоит страну в плане внешней политики — это Афганистан», отметил помощник президента.

«Мы выступаем за посткофнликтное восстановление Афганского государства, которое в результате 20-летнего присутствия иностранных сил серьезно пострадало, как в военно-технического, так и в социально-экономическом плане. Мы работаем по афганской проблематике как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах», — сказал Ушаков.

По его словам, Россия поддерживает контакты с руководством движения талибов (движение «Талибан» признано экстремистским и запрещено в РФ).

«Мы побуждаем новые афганские власти к формирования политически сбалансированного правительства, побуждаем активизировать противодействие террористической угрозе, а также в соблюдении прав человека. Если будет прогресс на этих направлениях, то может создаться ситуация, когда придется исключить движения талибов из санкционного списка Совбеза ООН. А это будет предтечей или основой для признания нового правительства Афганистана», — сказал Ушаков.

Прикаспийское сотрудничество

В Ашхабаде Путин примет участие в 6-м Каспийском саммите, где будут участвовать президенты Азербайджана, Ирана, Казахстана и России. В последний раз такой саммит проходил в 2018 г. в Актау (Казахстан). В рамках саммита у Путина запланированы двусторонние встречи, сказал Ушаков: с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

Переговоры в Ашхабаде, по словам Ушакова, приведут к тому, что будет «подтвержден стратегический характер многостороннего сотрудничества на Каспии, а главное — приверженность принципам, зафиксированным в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря».

Документ ратифицирован всеми участниками мероприятия, кроме Ирана. Главное в этой Конвенции, как отметил помощник президента России, это соглашение о запрете на присутствие на Каспии внерегиональных вооруженных сил.

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