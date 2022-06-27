18:38 (мск), источник: Ведомости
Владимир Путин может принять участие в саммите G20 в Индонезии в очном формате
Помощник президента Юрий Ушаков рассказал о ближайших поездках главы государства.
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Президент России Владимир Путин может принять участие в саммите G20, который пройдет
Президент Индонезии Джоко Видодо 30 июня впервые прибудет в Москву с официальным визитом и встретится с Путиным. «Двусторонний аспект здесь несомненно важен. Но не менее, а может более важно, что Видодо прибывает к нам как глава государства, председательствующего в группе G20», — сказал Ушаков. Перед этим Видодо совершит визит в Киев, а сейчас он участвует в саммите G7 в Германии.
По словам Ушакова, пока Путину поступило приглашение на участие в саммите G20 «в очном формате»:
Мы надеемся, что ситуация позволит [приехать], но боюсь загадывать. Некоторые страны до сих пор закрыты в контексте пандемии. Но мы получили официальное приглашение, что очень важно с учетом того, что на индонезийцев давят и давили соответствующие западные страны.
Эти вопросы будут обсуждаться на двусторонней встрече с Видодо, отметил Ушаков: «Но президент получил приглашение и мы ответили».
Последний раз на саммите «двадцатки» очно Путин был в июне 2019 г. Тогда он проходил в Осаке (Япония). В частности, российский президент на полях этого саммита встретился с тогдашним американским лидером Дональдом Трампом.
Первая двухсторонняя встреча с Рахмоном у Путина в этом году прошла 16 мая в Москве на полях юбилейного саммита ОДКБ. В повестке предстоящей встрече — сотрудничество в торгово-экономической сфере, военно-технической и др., сказал Ушаков. У Таджикистана «главная проблема, которая беспокоит страну в плане внешней политики — это Афганистан», отметил помощник президента.
«Мы выступаем за посткофнликтное восстановление Афганского государства, которое в результате 20-летнего присутствия иностранных сил серьезно пострадало, как в военно-технического, так и в социально-экономическом плане. Мы работаем по афганской проблематике как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах», — сказал Ушаков.
По его словам, Россия поддерживает контакты с руководством движения талибов (движение «Талибан» признано экстремистским и запрещено в РФ).
«Мы побуждаем новые афганские власти к формирования политически сбалансированного правительства, побуждаем активизировать противодействие террористической угрозе, а также в соблюдении прав человека. Если будет прогресс на этих направлениях, то может создаться ситуация, когда придется исключить движения талибов из санкционного списка Совбеза ООН. А это будет предтечей или основой для признания нового правительства Афганистана», — сказал Ушаков.
В Ашхабаде Путин примет участие в 6-м Каспийском саммите, где будут участвовать президенты Азербайджана, Ирана, Казахстана и России. В последний раз такой саммит проходил в 2018 г. в Актау (Казахстан). В рамках саммита у Путина запланированы двусторонние встречи, сказал Ушаков: с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Ирана Ибрахимом Раиси.
Переговоры в Ашхабаде, по словам Ушакова, приведут к тому, что будет «подтвержден стратегический характер многостороннего сотрудничества на Каспии, а главное — приверженность принципам, зафиксированным в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря».
Документ ратифицирован всеми участниками мероприятия, кроме Ирана. Главное в этой Конвенции, как отметил помощник президента России, это соглашение о запрете на присутствие на Каспии внерегиональных вооруженных сил.