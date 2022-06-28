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17:35 (мск), источник: © РИА Новости

Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в России

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, окончательно легализующий на 2022 год параллельный импорт: он освобождает от уголовной и административной ответственности лиц, ввозящих в Россию товары без согласия правообладателей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.

Источник: © РИА Новости

До принятия документа законодательство предоставляло правительству РФ право в 2022 году утверждать перечень товаров или их групп, в отношении которых не применяются меры гражданско-правовой защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и средства индивидуализации, которыми эти товары маркированы.

В связи с санкциями этот механизм сейчас используется для насыщения рынка России в рамках параллельного импорта дефицитными и оригинальными товарами.

Причем в отношении таких товаров не применяются положения Гражданского кодекса о защите исключительных прав на РИД и средства индивидуализации, что снимает гражданскую ответственность с импортеров при их ввозе.

Однако для защиты исключительных прав могут применяться меры не только гражданско-правовой, но также уголовной и административной ответственности. В целях решения этой проблемы закон теперь устанавливает, что не является нарушением использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах из утвержденного правительством перечня, и средств индивидуализации таких товаров.

Это позволит защитить лиц, ввозящих товар в рамках параллельного импорта, от уголовной и административной ответственности, пояснял ранее первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

В начале мая Минпромторг утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт, он опубликован на сайте министерства и включает более 50 категорий, в том числе, автомобили (Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota и др.) электронику (Apple, Samsung, Sony и др.), бытовую технику (Siemens, Dyson и др.), игровые приставки (Xbox и PlayStation) и многое другое. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.

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