18:15 (мск), источник: Коммерсантъ
«КамАЗ» и «Туполев» попали под санкции США
Минфин США расширил санкции против физических и юридических лиц России. Под санкции попали компании — «КамАЗ», «Туполев», ОАК, «Иркут», «Ростех». Под персональные санкции попали телеведущая Тина Канделаки и ее муж, председатель совета директоров компании «Спектр» Василий Бровко, экс-министр обороны России Анатолий Сердюков и члены его семьи. Всего в санкционные списки попали 45 компаний и 29 физических лиц. США также запретили импорт российского золота.