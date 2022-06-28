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18:15 (мск), источник: Коммерсантъ

«КамАЗ» и «Туполев» попали под санкции США

Минфин США расширил санкции против физических и юридических лиц России. Под санкции попали компании — «КамАЗ», «Туполев», ОАК, «Иркут», «Ростех». Под персональные санкции попали телеведущая Тина Канделаки и ее муж, председатель совета директоров компании «Спектр» Василий Бровко, экс-министр обороны России Анатолий Сердюков и члены его семьи. Всего в санкционные списки попали 45 компаний и 29 физических лиц. США также запретили импорт российского золота.

Источник: AP 2022

В числе компаний, попавших под санкции, — «КамАЗ», «Туполев», ОАК, «Иркут», «Ростех». Кроме того, ограничительные меры коснулись летно-испытательного центра Минобороны имени Чкалова, «Союз добровольцев Донбасса», Фонд перспективных исследований и частная военная компания «РСБ-Групп».

Персональные санкции, в частности, распространили на телеведущую Тину Канделаки, ее мужа, председателя совета директоров компании «Спектр» Василия Бровко, бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова и членов его семьи.

Ранее США ввели несколько пакетов санкций против России в ответ на ввод войск на Украину. В санкционных списках в том числе оказался президент России Владимир Путин, депутаты Госдумы, сенаторы Совета федерации и многие другие российские чиновники и бизнесмены. Под ограничения также попали импорт российских энергоносителей, алмазов, алкоголя и ряд других товаров.

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