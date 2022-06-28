Турция согласилась поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

«По итогам этой встречи наши министры иностранных дел подписали трехсторонний меморандум, подтверждающий, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО. Конкретные шаги по нашему вступлению в НАТО будут согласованы союзниками по НАТО в течение следующих двух дней», — сказано в заявлении канцелярии Ниинистё.
Отмечается, что в последние недели Турция выражала обеспокоенность по поводу угрозы терроризма. «Финляндия всегда серьезно относилась к этим опасениям. Финляндия осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях. Как член НАТО Финляндия будет полностью соблюдать документы и политику НАТО по борьбе с терроризмом», — заявляет Хельсинки.
В канцелярии финского президента отметили, что по мере расширения сотрудничества в области борьбы с терроризмом, экспорта и выдачи оружия Финляндия продолжит действовать в соответствии со своим национальным законодательством. «Я рад завершить этот этап на пути Финляндии к членству в НАТО. Теперь я с нетерпением жду плодотворных переговоров о роли Финляндии в НАТО с нашими будущими союзниками здесь, в Мадриде», — сказал Саули Ниинистё.
«Турция получила то, что хотела. Страны согласились на полное сотрудничество с Турцией в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее ответвлениями», — заявили в канцелярии Реджепа Тайипа Эрдогана (цитата по ТАСС).
Там добавили, что будет снято эмбарго на поставки продукции оборонной промышленности и расширено сотрудничество в этом направлении. Также будет создан структурированный механизм сотрудничества для обмена разведданными в борьбе с терроризмом, оказана поддержка максимально широкому участию Финляндии и Швеции в механизмах безопасности ЕС.
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что саммит НАТО в Мадриде примет решение о приглашении Финляндии и Швеции в военный блок в среду, 28 июня.
Две скандинавские страны подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Турция применила право вето и блокировала этот процесс. Турецкие власти выразили готовность согласовать принятие Швеции и Финляндии в НАТО при выполнении этими странами десяти условий. Большинство из них связаны с пресечением деятельности Рабочей партии Курдистана, которую в Турции считают террористической.