14:56 (мск), источник: РБК
Песков объяснил указание Путина об обмене украинских военнослужащих
За деталями Песков посоветовал обратиться к военным. В Минобороны сообщили, что обмен с Украиной 144 военнослужащими состоялся по прямому указанию Путина.
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Главным для Москвы является возвращение всех военных, которые сражаются за права людей в ДНР и ЛНР. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обмен с Украиной по формуле «144 на 144».
«Для нас главным является возвращение наших военных и всех военных, которые сражаются за право на жизнь людей в ДНР и ЛНР. По деталям я не уполномочен что-либо говорить. Это полностью прерогатива наших военных», — сказал Песков в ответ на вопросы, по какому принципу формировались списки и какие военные вернулись — российские или народных республик.
Об обмене накануне сообщило украинское Минобороны, позднее этот факт подтвердил глава ДНР Денис Пушилин. Министерство обороны России 30 июня сообщило, что обмен состоялся по прямому указанию российского президента Владимира Путина. По данным ведомства, все освобожденные военные были ранены или тяжелоранены. Общее число украинских военнослужащих в плену составляет 6 тыс., указали в ведомстве.
Как заявили накануне в Киеве, были обменяны в том числе 95 военнослужащих с комбината «Азовсталь» в Мариуполе, включая 43 бойцов нацбатальона «Азов» (его символика признана в России экстремистской и запрещена). Украинская сторона назвала обмен крупнейшим с начала спецоперации.
Пушилин отмечал, что Киев вернул военных ДНР и российской армии. Он пояснил, что у Украины в плену оказались «очень ценные военнослужащие», и добавил, что украинской стороне передали несколько «рядовых националистических батальонов».