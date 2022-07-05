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03:30 (мск), источник: © РИА Новости

В Германии испугались «битвы за газ» между странами Европы

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Дефицит «голубого топлива» в Европе может спровоцировать «битву за распределение» газа среди европейских стран, об этом, как передает газета Die Welt, заявил в интервью изданию NOZ лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц.

Источник: © РИА Новости

«Газпром» ранее сократил прокачку топлива по «Северному потоку», заявив, что Канада не вернула после ремонта турбины, построенные немецкой компанией Siemens.

Как отметили представители корпорации, агрегаты не получится отправить обратно из-за введенных Оттавой антироссийских санкций.

Кроме того, с 11 по 21 июля «Северный поток» остановится на плановые профилактические работы.

«Вероятно, внутри ЕС возникнут серьезные конфликты за распределение (газа. — прим. ред.) — как в 2015 и 2016 годах, когда был кризис с беженцами», — предупредил Мерц.

По словам политика, необходимо создать план распределения газа, согласованный среди стран ЕС.

При этом глава ХДС предостерег от спекуляций на тему возможного прекращения поставок газа Россией.

«Мы не должны говорить о таких сценариях в публичных заявлениях. Если Россия будет вести себя в соответствии с контрактами, поставки возобновятся после проведения ремонтных работ», — добавил Мерц.

Сокращение объемов поставок газа из России в этом году связано с остановкой с мая поставок по магистрали «Ямал — Европа», с уменьшением прокачки по двум другим основным коридорам — «Северному потоку» и украинской газотранспортной системе, а также снижением из-за технических работ поставок по «Турецкому потоку».

После начала российской специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции в отношении Москвы. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по западным странам — взвинтили инфляцию и привели к росту цен на продукты питания и топливо.

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