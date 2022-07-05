В Германии испугались «битвы за газ» между странами Европы

«Газпром» ранее сократил прокачку топлива по «Северному потоку», заявив, что Канада не вернула после ремонта турбины, построенные немецкой компанией Siemens.
Кроме того, с 11 по 21 июля «Северный поток» остановится на плановые профилактические работы.
«Вероятно, внутри ЕС возникнут серьезные конфликты за распределение (газа. — прим. ред.) — как в 2015 и 2016 годах, когда был кризис с беженцами», — предупредил Мерц.
При этом глава ХДС предостерег от спекуляций на тему возможного прекращения поставок газа Россией.
«Мы не должны говорить о таких сценариях в публичных заявлениях. Если Россия будет вести себя в соответствии с контрактами, поставки возобновятся после проведения ремонтных работ», — добавил Мерц.
Сокращение объемов поставок газа из России в этом году связано с остановкой с мая поставок по магистрали «Ямал — Европа», с уменьшением прокачки по двум другим основным коридорам — «Северному потоку» и украинской газотранспортной системе, а также снижением из-за технических работ поставок по «Турецкому потоку».
После начала российской специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции в отношении Москвы. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по западным странам — взвинтили инфляцию и привели к росту цен на продукты питания и топливо.