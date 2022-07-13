Появились новые льготы: в каком размере будут выплаты В июле скорректировались правила получения ряда льгот. К тому же появились и новые выплаты. Кому и какие меры социальной поддержки положены и как их получить?
Фоторепортажи
16Названы победители второго Международного конкурса «Фотограф-портретист года»
8Сильная гроза и ливень в Москве
13:23 (мск), источник: Ведомости

Песков: работа по вывозу зерна из украинских портов ведется по линии военных

Кремль не комментирует переговоры по теме экспорта украинского зерна, работа по этому вопросу ведется по линии военных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Работа ведется. Она ведется по линии военных, и информация будет предоставляться оттуда по мере необходимости», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сегодня глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина и Россия находятся «в двух шагах» от достижения соглашения по вопросу экспорта зерна. «Мы находимся в завершающей фазе, и сейчас все зависит от России. Если они действительно захотят, скоро начнется экспорт зерна», — отметил дипломат. Накануне министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что представители России, Украины, Турции и ООН 13 июля проведут переговоры по ситуации с ввозом зерна.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщал, что Россия, Украина, Турция и ООН обсуждают механизм создания «зернового коридора» в Черном море. Такой коридор нужен, чтобы безопасно вывозить зерно с соблюдением интересов Москвы и Киева. 3 июня президент России Владимир Путин заявил, что зерновые можно вывезти из Украины по пяти направлениям, самое простое и дешевое из которых — через территорию Белоруссии. Также зерно можно вывезти через подконтрольные Украине порты после их разминирования.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. Как утверждал глава МИД РФ Сергей Лавров, Украина сама заминировала свои порты, через которые могло бы поставляться оставшееся в стране зерно.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Российским стартапам опасно оставаться убыточными
Как управлять компетенциями, когда их на всех не хватает
Спецоперация на Украине
Власти Новой Каховки уточнили число жертв ракетного удара ВСУ
Минобороны заявило о четырех сбитых украинских самолетах
Авиация ВКС уничтожила около 420 украинских боевиков в Николаеве
ВС РФ ликвидировали переброшенную из Киева группу диверсантов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь