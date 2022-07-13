Песков: работа по вывозу зерна из украинских портов ведется по линии военных

«Работа ведется. Она ведется по линии военных, и информация будет предоставляться оттуда по мере необходимости», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее сегодня глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина и Россия находятся «в двух шагах» от достижения соглашения по вопросу экспорта зерна. «Мы находимся в завершающей фазе, и сейчас все зависит от России. Если они действительно захотят, скоро начнется экспорт зерна», — отметил дипломат. Накануне министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что представители России, Украины, Турции и ООН 13 июля проведут переговоры по ситуации с ввозом зерна.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщал, что Россия, Украина, Турция и ООН обсуждают механизм создания «зернового коридора» в Черном море. Такой коридор нужен, чтобы безопасно вывозить зерно с соблюдением интересов Москвы и Киева. 3 июня президент России Владимир Путин заявил, что зерновые можно вывезти из Украины по пяти направлениям, самое простое и дешевое из которых — через территорию Белоруссии. Также зерно можно вывезти через подконтрольные Украине порты после их разминирования.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. Как утверждал глава МИД РФ Сергей Лавров, Украина сама заминировала свои порты, через которые могло бы поставляться оставшееся в стране зерно.