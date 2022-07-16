Орешкин заявил о невостребованности SWIFT для России в будущем

«Со SWIFT очень просто: мы сделаем так, что в нем необходимости не будет. Уже я об этом сказал, это на самом деле ключевая сейчас задача», — сказал он, акцентируя внимание на том, что приоритетом на данный момент является максимально комфортная внешняя экономическая деятельность.
«Сейчас как раз та ситуация, мы видим, что юани, наоборот, очень растут, рублевые обороты очень растут», — отметил он, подчеркнув, что необходимо будет придумать такие механизмы, которые будут упрощать процесс.
Он также спрогнозировал, что экономика России выйдет на определенные «положительные тренды» к концу этого года. Так, объемы кредитования увеличиваются, процентные ставки снижаются, кредитные портфели банков подрастают, а в самые тяжелые периоды апреля и мая они даже снижались.
29 июня сообщалось, что более 70 иностранных банков из 12 стран присоединилось к российскому аналогу SWIFT — системе передачи финансовых сообщений (СПФС) — присоединились 52 иностранные организации из 12 стран.
Евросоюз (ЕС) отключил от межбанковской системы ряд российских банков, в числе которых Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк, в рамках шестого пакета санкций против России. Помимо российских банков под санкции попал Белорусский банк развития и реконструкции. Ограничения начали действовать с 14 июня.
Впервые угроза отключения России от SWIFT появилась в 2014 году. Тогда начались разработки СПФС Банка России, которая работает по стандартам SWIFT. К ней могут присоединяться иностранные участники, заинтересованные в работе с российскими партнерами.
Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.