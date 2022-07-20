12:18 (мск), источник: ТАСС
Санду заявила, что Молдавия пока не тратила деньги на закупку оружия
Президент республики ранее объясняла необходимость усиления армии угрозой со стороны России.
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КИШИНЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Испытывающее финансовые трудности правительство Молдавии пока не выделяло деньги на закупку нового оружия. Об этом президент Молдавии Майя Санду заявила на встрече с жителями села Пырлица Фалештского района.
«Вы распространяете ложь социалистов о том, что мы покупаем оружие, — ответила президент на вопросы критикующих такие расходы граждан. — Я никогда такого не говорила. Так сказали социалисты. Мы не покупаем оружие и не тратим деньги народа на оружие». Слова Санду привел в среду местный новостной портал NewsMaker.
Ранее в интервью журналистам Санду объясняла необходимость усиления армии угрозой со стороны России. Для этого ЕС одобрил финансовую помощь республике в размере около €47 млн, что позволит удвоить годовой бюджет Молдавии на оборону. Однако эта помощь предоставлена для закупки нелетального оружия.
В конце мая глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что союзники по НАТО обсуждают вопрос о том, чтобы не только Украина, но и Молдавия была вооружена по стандартам альянса.
В Минобороны Молдавии сообщили журналистам, что в республику производятся небольшие поставки легкого стрелкового вооружения для воинских частей, участвующих в миротворческих операциях. Кроме того, там отмечалась заинтересованность в поставках артиллерии, вертолетах и других средствах передвижения.
В МИД РФ выразили сомнение, что эти действия позволят укрепить безопасность Молдавии. Ведомство считает, что это не создаст также благоприятной атмосферы для прогресса в переговорах по приднестровскому урегулированию.