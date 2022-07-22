Песков назвал глупостью публикации о невыдаче разрешения на ввоз турбины

Ранее появилась информация о том, что якобы Россия не дает разрешение на ввоз турбины для газопровода, который на данный момент является основным маршрутом поставок российского газа в Европу. Со ссылкой на источники в СМИ утверждалось, что именно Москва не выдала необходимые документы, необходимые для возврата турбины в Россию, якобы не сообщив, через какой таможенный пункт нужно ее доставить.
«Это полная глупость, потому что компания, которая чинила это все — The Siemens, она прекрасно знает, где установлена эта турбина, то есть, это просто абсурдное сообщение источника», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Представитель Кремля напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что по состоянию в ночь на 20 число не были получены никакие ни юридические, ни иные, ни технологические документы по этой турбине.
«Здесь любые упреки — они абсолютно безосновательные, — подчеркнул Песков, — в данном случае это какие-то неправильные источники».
Он в очередной раз рекомендовал журналистам обращаться по таким инфоповодам к первому источнику — в данном случае таковым является «Газпром».
Отметим, что «Северный поток» возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания, и прокачка держится примерно на уровне 40% мощности. В РФ неоднократно подчеркивали, что ограничение поставок обусловлено только санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом оборудования компании Siemens.