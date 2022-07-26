К агентству «Сохнут» есть вопросы по соблюдению закона, заявил Песков

«А кто из Израиля дал понять? Я не слышал об этом, чтобы кто-то из Израиля дал понять об этом (о возможности присоединения к антироссийским санкциям и отойти от нейтральной позиции — ред.)… Я Вам говорил про санкции. Мне об этом неизвестно. Там действительно к этой ситуации нужно относиться очень аккуратно. Действительно есть вопросы с точки зрения соблюдения российского законодательства к “Сохнуту”, и не нужно политизировать эту ситуацию и проецировать эту ситуацию на весь комплекс российско-израильских отношений. Здесь нужно аккуратно подходить, но в то же время нужно отдавать себе отчёт, что все организации должна абсолютно соблюдать российское законодательство. Это общее требование ко всем», — сказал Песков журналистам во вторник.
Ранее израильский премьер-министр Яир Лапид заявил, что отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства «Сохнут» будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.
Ранее стало известно Минюст РФ просит ликвидировать «Сохнут», беседа по иску назначена на 28 июля. В МИД и посольстве Израиля, а также в московском отделении «Сохнута» заявляли, что не комментируют эту информацию. СМИ писали, что власти России направили агентству требование приостановить деятельность в РФ. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в России. Минюст 11 июля сообщил, что с 30 мая по 27 июня проверял документы «Сохнута», но не стал раскрывать итоги проверки.