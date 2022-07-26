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18:54 (мск), источник: РБК

Украина попросит у США «газовый ленд-лиз»

По словам украинского премьера, «газовый ленд-лиз» необходим для успешного прохождения отопительного сезона. Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко ранее говорил, что для этого Украине необходимо около $8 млрд.

Источник: Reuters

Украина намерена обратиться к США с просьбой о «газовом ленд-лизе» для прохождения отопительного сезона. Об этом сообщил во вторник премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Правительство Украины приняло решение обратиться к правительству Соединенных Штатов Америки о предоставлении нашему государству “газового ленд-лиза” для стабильного прохождения отопительного сезона. Подготовка к сложнейшей зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям», — написал он.

В начале июля глава «Нафтогаза» Юрий Витренко оценивал необходимые Украине запасы газа к зиме в 6 млрд куб. м, на которые нужно около $8 млрд, передавала Liga.net.

Украинские власти, по его словам, рассматривают разные варианты, откуда взять деньги на закупку газа, в том числе изучался вопрос о получении финансовой помощи на эти нужды в рамках американской программы ленд-лиза.

20 июля «РБК Украина» со ссылкой на собственные источники сообщил, что НАК «Нафтогаз Украины» попросила у кабмина субсидию в 150 млрд гривен (около $5 млрд) на закупку газа для прохождения отопительного сезона.

С начала военной операции России на Украине Вашингтон ввел против Москвы уже несколько пакетов санкций, а также продолжает оказывать военную и финансовую помощь. 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, который в том числе ускоряет и упрощает поставки военной помощи стране.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что программа ленд-лиза приведет Украину в долговую яму. «Ленд-лиз — это товарный кредит, причем недешевый: за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины. Зеленский загоняет страну в долговую яму», — посчитал он.

Ленд-лиз — программа, по которой США сдавали в аренду или передавали в долгосрочный кредит военную технику и снаряжение союзникам во время Второй мировой войны. С марта 1941 года по август 1945-го США передали союзникам помощь по ленд-лизу на общую сумму более $50 млрд, из них около $11 млрд пришлось на СССР.

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