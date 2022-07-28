МИД РФ заявил об отсутствии конкретного результата по взаимному обмену граждан РФ и США

«Вопрос взаимного обмена российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, в свое время обговаривался президентами России и США. Ими были даны поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут. При этом мы исходим из того, что в ходе переговорного процесса должны быть учтены интересы обеих сторон», — отметила дипломат.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что президент США Джо Байден поддержал план, предусматривающий обмен россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, и что предложение России на этот счет было направлено в июне. В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в среду, что намерен обсудить судьбу американцев в запланированном на ближайшие дни разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.