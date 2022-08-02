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14:59 (мск), источник: © РИА Новости

Самолет, на котором может находиться Пелоси, повернул в сторону Тайваня

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Самолет, на борту которого может находиться спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, повернул в сторону Тайваня и летит над морем Сулавеси, следует из данных Flightradar.

Источник: Reuters

Согласно информации сайта, «Боинг С-40С» вылетел из Куала-Лумпура в неизвестном направлении, пролетел над островами Борнео и Сулавеси, а затем отправился на север.

Ранее тайваньские СМИ сообщали, что Пелоси во главе делегации США, численность которой, по разным сведениям, составит от 6 до 20 человек, должна приземлиться между 21:00 и 22:30 во вторник по местному времени (16:00 — 17:30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе, далее она проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а утром в среду посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), где встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь.

Отмечается, что в среду около полудня она сядет на самолет и покинет остров, тем самым завершив свой краткий визит. В свою очередь, в отеле Grand Hyatt на Тайване ушли от ответа на вопрос РИА Новости о ее приезде.

Если поездка на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Американская администрация, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что «играющий с огнем рискует обжечься», заверила Пекин в неотступности от политики «одного Китая», но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама.

КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин считает третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР подчеркнули, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.

Справка
Тайвань, Китай и США. Главное о кризисе из-за визита Нэнси ПелосиКак может отреагировать Китай и к чему приведет эскалация конфликта — в материале RTVI.
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