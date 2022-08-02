17:34 (мск), источник: РБК
Reuters сообщил о приближении военных кораблей КНР к границе с Тайванем
В то же время, по данным японского NHK, десятки американских военных самолетов ранее вылетели в сторону острова с военной базы в префектуре Окинава.
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На фоне вероятного визита Пелоси на Тайвань китайские военные корабли приблизились к линии разделения в Тайваньском проливе.
Источник Reuters сообщил, что военные корабли и самолеты КНР вплотную подходили к линии во время тактических маневров сегодня.
«По словам источника, китайские самолеты неоднократно совершали тактические маневры, кратковременно “касаясь” срединной линии и возвращаясь на другую сторону пролива во вторник утром, в то время как тайваньские самолеты находились поблизости в режиме ожидания», — пишет агентство.
Сейчас китайские самолеты уже покинули этот район, но военные корабли КНР остаются на позициях.
Два авианосца ВМС Китая на фоне предполагаемого визита покинули порты приписки и сейчас находятся в море, пишет Global Times. Авианосец «Ляонин» еще в воскресенье вышел из порта приписки в Циндао в провинции Шаньдун, а авианосец «Шаньдун» в понедельник вышел из порта приписки в Санье на Хайнане в сопровождении десантного корабля типа 075.
В то же время The Independent пишет, что на фоне визита Пелоси США развернули четыре военных корабля к востоку от Тайваня. Днем ранее Nikkei Asia сообщала, что в сторону отсрова двигался авианосец «Рональд Рейган» и десантные корабли.
По данным японского NHK, пять американских самолетов-заправщиков и восемь истребителей F-15 вылетели с авиабазы Канэда в префектуре Окинава в районе 20:00 (11:00 мск).
В настоящее время спецборт с Пелоси, выполняющий рейс SPAR19 из столицы Малайзии Куала-Лумпур, летит в сторону Тайваня восточнее Филиппин. Ранее источник во внешнеполитическом ведомстве Тайваня подтвердил United Daily News, что самолет вечером 2 августа приземлится на острове, а на следующий день у Пелоси назначена встреча с президентом Цай Инвэнь.
На фоне сообщений о предполагаемом визите Пелоси на Тайвань отношения между Китаем и США обострились. Пекин напомнил Вашингтону о следовании принципу «одного Китая» и предупреждал об ответных мерах. Пресс-секретарь китайского МИДа в очередной раз подчеркнула, что «США заплатят цену в случае нанесения ущерба интересам безопасности Китая».
Тайвань объявил об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году. Пекин не признает независимость острова и считает его своей провинцией. Административный статус региона не урегулирован. Официально у США нет отношений с властями Тайваня, но с 1979 года между ними действует закон, по которому Вашингтон может поставлять в регион оборонительное вооружение. При этом американские власти неоднократно заявляли, что поддерживают политику «единого Китая».