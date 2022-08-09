Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО

Таким образом, США стали 23 страной из 30, ратифицировавшей вступление северных стран в альянс. По данным на вторник, заявку не ратифицировали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Турция, Чехия и Венгрия.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине в мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но затем — 29 июня — Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО.