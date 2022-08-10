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16:28 (мск), источник: © РИА Новости

США будут поставлять Украине оружие «сколько потребуется», заявил Пентагон

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. США будет предоставлять Украине военное оборудование для защиты «сколько потребуется», заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Латвию.

Спецоперация на Украине
Источник: U.S. Department of State

«США оказывали значительную помощь безопасности Украины. Но мы в ряду почти 50 стран, которые вместе работают над тем, чтобы найти ресурсы, продолжить оказывать поддержку. Мы настроены помогать Украине, предоставлять ей оборудование и технику… для защиты территории… Мы будем делать это, сколько потребуется», — сказал Остин. Трансляцию вел сайт Пентагона.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном ранее заявлял, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы.

РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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