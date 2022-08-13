22:17 (мск), источник: ТАСС
Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
По словам президента Франции, это позволит укрепить безопасность стран «перед лицом существующей угрозы в непосредственной близости от них».
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ПАРИЖ, 13 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал в субботу протоколы о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.
«Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции позволит укрепить их безопасность перед лицом существующей угрозы в непосредственной близости от них и внесет значительный вклад в коллективную позицию и нашу европейскую безопасность, учитывая возможности этих двух партнеров», — приводит агентство заявление пресс-службы администрации французского лидера.
3 августа Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции ратифицировало протокол о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО должны ратифицировать все члены блока. К настоящему моменту это сделали более 20 из 30 стран, входящих в альянс.
18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на вхождение в состав НАТО, однако процесс вступления немедленно заблокировала Турция, потребовав от этих стран объявить террористическими курдские организации, выдать Анкаре лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота в 2016 году, а также отменить запреты на поставки оружия Турции. Главы МИД Турции, Швеции и Финляндии подписали 28 июня меморандум, снимающий преграды на пути вступления двух стран в НАТО, однако позже в Анкаре заявили, что он не носит окончательного характера и турецкий парламент может не одобрить его, если Стокгольм и Хельсинки не выполнят закрепленные в нем обязательства о противодействии террористическим организациям.